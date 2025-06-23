Омск-Информ
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·Экономика/Бизнес

Там представлены наряды от местных дизайнеров.
В Омске выставили на продажу магазин женской одежды на улице Ленина. Речь идет об универмаге «Дружба». Это магазин одежды и аксессуаров российских дизайнеров, в том числе омских. В конце 2023 года его открыла дизайнер Александра Давыдова.
– Bcе oбoрудoвaниe, в том чиcлe компьютeры, пpoeктоp, рeйлы, cтeллaжи, приcтенноe обоpудoваниe. Пpeимущecтво: очень выгоднaя cтавка аренды, до апреля 2028 года, можно переделать под другое направление деятельности, – сообщается в объявлении.
Владелец просит за магазин 2,5 млн рублей. В стоимость также входят товары на 1,5 млн рублей.
Андрей Андреев
·Экономика/Бизнес

Там представлены наряды от местных дизайнеров.
В Омске выставили на продажу магазин женской одежды на улице Ленина. Речь идет об универмаге «Дружба». Это магазин одежды и аксессуаров российских дизайнеров, в том числе омских. В конце 2023 года его открыла дизайнер Александра Давыдова.
– Bcе oбoрудoвaниe, в том чиcлe компьютeры, пpoeктоp, рeйлы, cтeллaжи, приcтенноe обоpудoваниe. Пpeимущecтво: очень выгоднaя cтавка аренды, до апреля 2028 года, можно переделать под другое направление деятельности, – сообщается в объявлении.
Владелец просит за магазин 2,5 млн рублей. В стоимость также входят товары на 1,5 млн рублей.
Андрей Андреев