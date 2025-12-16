В Омске закрылся очередной шоурум

Закрытие одной из точек не затронет магазин у Концертного зала филармонии.

omskinform.ru

В Омске закрывается шоурум MILIS. Два магазина сети действовали в ТК «Континент-2» и на улице Ленина у Концертного зала филармонии. О предстоящем закрытии магазина на Левом берегу компания сообщила в телеграм-канале магазина.

– Дорогие покупатели! Мы закрываем магазин в «Континенте». Это было непростое решение для нас, но мы очень будем стараться сохранить тот ассортимент и цены дальше, – говорится в сообщении.

Кроме того, как подчеркнули в магазине, точка неподалеку от Омской филармонии продолжит свою работу в привычном режиме.

Напомним, что в Омске в конце сентября прекратила работу сеть шоурумов MixBrend, а в конце октября закрылся еще один магазин крупной сети – ShopTop.