На Любинском проспекте в Омске закрывается большой магазин одежды

В соцсетях бренда запустили ликвидацию остатков коллекций.

omskinform.ru

В Омске на Любинском проспекте закрывается крупный магазин одежды «Paradise». Как сообщает телеграм-канал «Омск_путеводитель», на витринах уже появились объявления о поиске новых арендаторов.

В соцсетях магазина объявили полную ликвидацию товара.

– Наш магазин на Ленина закрывается. Мы еще будем работать месяц, в связи с этим запускаем ликвидацию, – говорится в сообщении.

Закрытие торговой точки совпало с переменами в судьбе самого здания. Недавно гостиницу «Россия» выставили на продажу за 130 млн рублей.

В начале декабря о своем закрытии объявил универмаг дизайнеров «Дружба», расположенный в соседнем здании.