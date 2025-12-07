В центре Омска продают легендарную гостиницу «Россия» за 130 млн рублей

Объект с богатой историей и современным оснащением ищет нового владельца.

Omskinform.ru

Гостиница «Россия» в историческом центре Омска, которая находится на пересечении улиц Ленина и Партизанской, выставлена на продажу за 130 млн рублей. Объявление опубликовано на сайте МЛСН.

– Помещения имеют охранный статус памятника истории и культуры. На сегодняшний день это действующая гостиница на 47 номеров, в каждом номере имеется санузел с качественной отделкой, мебель, кондиционер и холодильник. На первом этаже расположена входная группа – ресепшн, на 2 и 3 этажах находится номерной фонд. Ресторан, – говорится в объявлении.

Кроме того, по словам продавца, здание отличается удобной транспортной доступностью, а его характеристики и расположение делают его подходящим для размещения современного медицинского центра, престижного офисного комплекса или других видов коммерческой деятельности.

Памятник культуры XX века, спроектированный архитектором Илиодором Хвориновым как гостиница, за свою историю сменил несколько функций: Дворец труда, госпиталь во время войны, а после пожара в 2000-х оказался на торгах. В 2010 году его приобрело омское ООО «Юлис», и в 2022 году в здании открылась гостиница «Россия» с 47 номерами и рестораном.

По информации Rusprofile, выручка омского ООО «Юлис» в 2024 году увеличилась на 13 % и составила 11,98 млн рублей, но чистая прибыль упала почти до нуля – с 5,25 млн до 41 тыс. рублей.