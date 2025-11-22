Омск-Информ
·Экономика/Бизнес

В Омске закрылся магазин одежды местного производства

Владелица заявила, что ей невыгодно продавать свою одежду по прежним ценам.

В Омске продолжают закрываться магазины одежды. Вчера, 21 ноября, прекратил работу Irinaruman boutique на улице Ленина, которым владела Ирина Руман.

– Реализовывать костюм за 6500 совершенно не в интересах предпринимателя. Вероятнее всего, вы еще увидите мои костюмы в продаже, но это будет сегмент выше среднего, – сообщила предпринимательница в соцсетях.

Отметим, что ранее в Омске прекратили работу магазины Mix Brend, ShopTop и Corner.

