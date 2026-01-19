Омск-Информ
ЛентаЖурнал
Поиск
·Экономика/Бизнес

В Омске навсегда закрывается шоурум погибшей в авиакатастрофе предпринимательницы

Заведение больше не возобновит свою работу.

Магазин женской одежды больших размеров LModel` прекратил свою деятельность. Об этом сообщают официальные страницы торговой точки.

– Внимание! Пришло время для грандиозного финала. Наш магазин LModel’ завершает работу, – написали в группе магазина.

Напомним, что основательницей магазина была омская предпринимательница Алена Калагурова, трагически погибшая в авиакатастрофе в августе 2024 года. После ее смерти работа магазина временно приостановилась, но вскоре была возобновлена.

Причина закрытия магазина не сообщается. Шоурум располагался в бизнес-центре «Новый дом» на ул. Карла Маркса.

·Экономика/Бизнес

В Омске навсегда закрывается шоурум погибшей в авиакатастрофе предпринимательницы

Заведение больше не возобновит свою работу.

Магазин женской одежды больших размеров LModel` прекратил свою деятельность. Об этом сообщают официальные страницы торговой точки.

– Внимание! Пришло время для грандиозного финала. Наш магазин LModel’ завершает работу, – написали в группе магазина.

Напомним, что основательницей магазина была омская предпринимательница Алена Калагурова, трагически погибшая в авиакатастрофе в августе 2024 года. После ее смерти работа магазина временно приостановилась, но вскоре была возобновлена.

Причина закрытия магазина не сообщается. Шоурум располагался в бизнес-центре «Новый дом» на ул. Карла Маркса.