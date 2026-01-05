Маклауд, Ткачев и драка вратарей: чем запомнился «Авангард» в 2025 году

«Ястребы» не переставляли удивлять на протяжении года. Омичам есть что вспомнить.

Фото: hawk.ru

Ушедший 2025 год подарил нам немало интересных историй, громких скандалов и неожиданных поворотов, связанных с омским «Авангардом». Некоторые из них заставили говорить о «ястребах» далеко за пределами региона. «Омск-информ» собрал самые запоминающиеся перформансы хоккеистов и руководства клуба и предлагает вспомнить их в нашем материале.

«Спецоперация» по возвращению Маклауда

Фото: hawk.ru

Долгожданное возвращение форварда Майкла Маклауда в состав омской команды стало настоящим событием для клуба и болельщиков. Напомним, что во время второго раунда плей-офф прошлого сезона Майкл покинул команду, чтобы предстать перед судом по уголовному делу об изнасиловании. Экс-хоккеистов юниорской сборной Канады подозревали в нападении сексуального характера на женщину, совершенном в гостинице канадского города Лондон после празднования успеха национальной команды на чемпионате мира среди молодежи 2018 года.

В итоге суд оправдал Маклауда вместе с другими бывшими игроками, привлеченными к делу. Тем не менее возвращение форварда в Омск затянулось на несколько месяцев. Появились слухи о том, что «ястреб» собирается подписать контракт с клубом НХЛ, однако лига решила предварительно провести собственное расследование обстоятельств дела, прежде чем допустить оправданных хоккеистов до матчей.

За день до возвращения Маклауда в «Авангард» генменеджер клуба Алексей Сопин сообщил, что Майкл в ближайшие дни подпишет контракт с командой НХЛ или уровня НХЛ. Многие болельщики тогда поверили, что нападающего уже не стоит ждать в Омске. И вот 9 октября «Авангард» объявляет о заключении контракта с Маклаудом на три сезона, а Сопин, в свою очередь, говорит, что не путал болельщиков информацией о переходе нападающего в НХЛ, потому что считает «Авангард» командой такого уровня.

Позже генеральный менеджер клуба объяснил секретность вокруг этой ситуации сорвавшимся подписанием форварда «Салавата Юлаева» Александра Хмелевского, который в последний момент ушел в казанский «Ак Барс». О договоренности с Маклаудом в омском клубе знали буквально три человека. Транспортировали хоккеиста в Омск тоже в условиях тайны.

Сейчас же Майкл Маклауд демонстрирует неплохие результаты на льду и постепенно готовится к плей-офф. Главный тренер «ястребов» Ги Буше не скрывает, что клуб настраивается на борьбу за Кубок Гагарина.

Незакрытый гештальт Мишурова

Фото: hawk.ru

Голкипер «Авангарда» Андрей Мишуров запомнился болельщикам агрессивным перформансом. В матче против «Адмирала» произошла эпичная драка с участием обоих вратарей. В центре площадки «ястреб» сцепился с голкипером Адамом Хуской.

Оба вратаря отлично проводили поединок, но Мишуров оказался проворнее и сумел нанести оппоненту разящий удар в подбородок.

Сам «ястреб» объяснил свой поступок незакрытым гештальтом. Зрители поддержали стычку овациями, но главные тренеры команд не разделили восторг болельщиков, а, наоборот, осудили вратарей за безответственность.

Наставник «Авангарда» Ги Буше признался, что был сильно удивлен происходящим и отметил, что такое поведение не входило в его планы на матч. Он также отметил, что, если бы Мишуров получил травму, команде пришлось бы срочно искать замену, а в разгар сезона сделать это крайне непросто.

Тренер «Адмирала» Леонид Тамбиев, в свою очередь, также отнесся к произошедшему крайне отрицательно. Наставник заявил, что вратарь должен играть исключительно в воротах, а не драться на площадке и устраивать «североамериканское шоу». Тем более когда в команде нет вратаря на замену.

Растущее поколение Серебряковых

omskinform.ru

Основной вратарь «Авангарда» Никита Серебряков, в отличие от Мишурова, порадовал болельщиков добрым и семейным перформансом. В апреле на торжественном закрытии хоккейного сезона-2024/2025 на «G-Drive Арене» вместе с голкипером на лед вышел его сын Даниил.

Маленький хоккеист участвовал почти во всех активностях программы, а под конец мероприятия пробил буллит своему отцу. После заброшенной шайбы Даниил Серебряков признался, что не пойдет по стопам отца, потому что хочет быть нападающим и забивать голы папе.

Абсурдный камбэк Блэкера

Фото: hc-avto.ru

Самый нелепый случай, разыгравшийся в прошлое межсезонье, произошел с канадцем Джесси Блэкером. 34-летний защитник из «Автомобилиста» был подписан в июне за 80 млн рублей, однако не сыграл ни одного матча за «Авангард». Контракт должен был действовать 2 сезона, но продержался полтора месяца.

Гендиректор «Авангарда» Герман Чистяков тогда объяснил ситуацию лимитом по иностранным игрокам. Клубу пришлось выбирать между двумя потенциальными новичками, и руководство приняло решение не в пользу Блэкера. В итоге защитник вернулся обратно в Екатеринбург.

По словам самого хоккеиста, обстоятельства его перехода выглядели странно и шокирующе. Однако в конце концов признался Блэкер, он был очень рад и благодарен за шанс проявить себя снова в «Автомобилисте».

Двойной штраф Пономарева

Фото: hawk.ru

В декабре нападающего «ястребов» Василия Пономарева настигла череда неурядиц. Сначала форварда дисквалифицировали на один матч после стычки в конце встречи со «Спартаком». Пономарев сцепился с защитником Евгением Орловым из-за того, что хоккеист москвичей намеренно бросил по воротам омичей уже после завершения игры. По регламенту «ястреб» был признан инициатором драки.

На следующий день Василию выписали штраф уже вне льда. Об этом он рассказал в своем телеграм-канале. Хоккеист вместе с другом пытался пройти по одной транспортной карте в московском метро. Контролеры пресекли действие нарушителей и выписали штраф.

Напомним, что ранее Пономарев выступал в клубе НХЛ «Каролина Харрикейнз», а затем перешел в систему клуба «Питтсбург Пингвинз». В «Авангарде» контракт с ним заключили в июне. В этот же день форвард заявил, что вернулся из Северной Америки ради борьбы за Кубок Гагарина. Однако позже признался, что просто не «прижился» в «Питтсбурге» из-за высокой конкуренции.

Коронное блюдо Фьоре

Фото: 12-kanal.ru

В начале текущего сезона канадский нападающий с итальянскими корнями Джованни Фьоре удивил болельщиков «Авангарда» кулинарным перформансом. Хоккеист вместе с шеф-поваром из Италии Клаудио Дриго приготовил классическую пасту на кухне известного омского ресторана.

Позже Фьоре признался, что паста – его коронное блюдо. Творение итальянцев смог попробовать форвард «ястребов» Наиль Якупов. Нападающий оценил кулинарный шедевр Джованни и Клаудио и отметил, что им нужно почаще собираться вместе, чтобы готовить.

Якупов «на коне»

Фото: t.me/omskiyavangard

Харизматичный нападающий Наиль Якупов прошлым летом устроил настоящий ажиотаж среди болельщиков. На летней вечеринке клуба «Буэнослетос» форвард эффектно появился в традиционном мексиканском сомбреро верхом на лошади.

Омичи выстраивались в очереди за автографами за пять часов до начала вечеринки. По данным клуба, всего собралось более 500 человек. Увидев своего любимца на коне, фанаты ринулись к нему и даже чуть не снесли забор, установленный для безопасности.

Впрочем, обожания болельщиков Наиль никогда не был лишен. После отпуска Якупов поделился пикантными фотографиями под пальмой на побережье моря.

Фото: t.me/nailer1064

Фанаты одарили его комплиментами. Больше всего поклонников хоккеиста «зацепили» желтые плавки, на которых изображены бутылки с неизвестным содержимым. Мужская часть интересовалась, где приобрести такой предмет гардероба, а женская пришла в восторг от образа нападающего.

Что касается непосредственно хоккея, то Якупов в этом сезоне пока не набрал нужных оборотов. Помешала ему в этом травма ноги, полученная в середине сентября в матче с минским «Динамо» и последующая операция. Восстановился нападающий только к середине ноября.

Турне Вербы и Ткачева по Европе

Фото: t.me/MarkVerba

На тот момент еще состоящие в «Авангарде» форварды Марк Верба и Владимир Ткачев устроили себе культурный отпуск по странам Европы. Летом хоккеисты побывали в испанской Барселоне, где осмотрели все местные достопримечательности и восхитились многогранностью творчества Пикассо и Рембрандта. В столице Нидерландов Амстердаме Ткачев и Верба снова наведались в картинную галерею, а затем отправились в немецкий Кельн. Фотографиями с отпуска Верба активно делился в своем телеграм-канале.

Перед уходом из «Авангарда» Верба «проставился» перед Ткачевым баней. По ходу нынешнего чемпионата, в сентябре, Марк присоединился к ХК «Сочи», однако продержался там лишь до ноября.

Владимир Ткачев, в свою очередь, со скандалом перебрался из «Авангарда» в магнитогорский «Металлург», в составе которого вновь заблистал как главная звезда лиги.

Скандальный уход Ткачева и Буше

Фото: hawk.ru

Наверное, даже не самые преданные фанаты «Авангарда» были в курсе громкого ухода двух «любимчиков» омичей Рида Буше и Владимира Ткачева.

Американский нападающий покинул команду в начале лета, вызвав непонимание и агрессию болельщиков по отношению к руководству клуба. Форвард провел на омском льду четыре сезона и успел завоевать сердца болельщиков. После ухода Рид записал прощальное видео, в котором поблагодарил фанатов за любовь и поддержку.

Позже генменеджер «ястребов» Алексей Сопин заявил, что Буше подумывал о переходе еще весной, но потом его планы изменились, и в последний момент форвард захотел остаться в «Авангарде». Клуб к тому времени уже нашел ему замену, и Буше пришлось покинуть Омск. Сейчас американец выступает за «Автомобилист».

Другой лидер «Авангарда» Владимир Ткачев покинул клуб еще с большим скандалом. Он ушел из команды 19 июля. По словам форварда, таково было решение главного тренера Ги Буше и председателя совета директоров Евгения Кожевникова. Руководство клуба советовало форварду «сгонять» в Канаду к наставнику, чтобы решить вопрос, однако из-за отсутствия визы у хоккеиста это оказалось невозможным.

Алексей Сопин отмечал, что контракт Ткачева оказался слишком «тяжелым» для омского клуба. После его ухода «Авангард» направил деньги на комплексное усиление команды другими игроками.

Хоккейные инсайдеры, в свою очередь, раскрыли подробности конфликта Буше с Ткачевым. Если верить их информации, главный тренер поставил руководству драматичный ультиматум – либо я, либо он. В чью пользу было принято решение, уточнять не стоит.

Мощный вираж Шарипзянова

Фото: t.me/omskiyavangard

Летом на предсезонной презентации капитан «Авангарда» Дамир Шарипзянов предстал перед омичами с эффектным перформансом. Защитник появился на красном российском суперкаре Rossa вместе с действующим победителем ралли‑марафона «Шелковый путь» в зачете мотовездеходов Романом Русиновым. Вместе они привезли новую домашнюю форму «Авангарда». Болельщики пришли в восторг от джерси и встретили капитана восторженными криками.

В декабре Дамир и его супруга Виолетта объявили, что ждут пополнения. Отметим, что в семье хоккеиста это будет третий ребенок. Уже почти многодетные родители воспитывают 4-летнего Даниара и 2-летнюю Рэмиллию. Виолетта Шарипзянова с детьми поддерживает мужа на всех домашних матчах «Авангарда».

«Золотой» москвич Рашевский

Фото: hawk.ru

Одной из самых дорогих сделок в истории КХЛ стал переход в «Авангард» нападающего московского «Динамо» Дмитрия Рашевского. Переговоры с бело-голубыми вышли сложными и продлились несколько недель. «Авангард» выложил за спортивные права на Рашевского 117 млн рублей.

Что касается зарплаты, за два года контракта «золотой» форвард получит 115 млн рублей. По информации инсайдеров, в сезоне-2025/2026 ему заплатят 50 млн рублей, в сезоне-2026/2027 – 65 млн. После подписания соглашения Рашевский заявил, что хотел перейти именно в «Авангард» и готов добыть для омичей кубок Гагарина уже в этом сезоне.

Курс на Кубок Гагарина

Фото: hawk.ru

Нельзя не отметить и другие важные трансферы «Авангарда». Летом и в начале сезона, помимо уже названных игроков, клуб усилился Артемом Блажиевским, Вячеславом Войновым, Марселем Ибрагимовым, Джозефом Чеккони, Максимом Лажуа, Александром Волковым, Эндрю Потуральски, Михаилом Котляревским и Климом Костиным.

Ги Буше сформировал коллектив под свои жесткие требования, поменяв состав команды на 70 %. Все кардинальные изменения «Авангарда», как утверждает канадец, связаны с одной целью – выиграть Кубок Гагарина. В целом омский клуб является одним из главных претендентов на эту награду. В турнирной таблице «ястребы» неизменно входят в топ-3. Остается лишь надеяться, что жертвы и усилия окажутся не напрасными и позволят «Авангарду» стать чемпионом.