Омск-Информ
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·Спорт

Хоккеист уезжает домой по личным обстоятельствам.

Форвард омского «Авангарда» Майкл Маклауд завершил выступления за клуб в текущем сезоне. Последний матч с участием канадского нападающего состоялся вчера, 15 апреля. Об этом публично объявил главный тренер команды Ги Буше.

– Майкл в самое ближайшее время уедет домой по личным обстоятельствам. Мы будем ждать его возвращения в какой-то момент, – сказал Буше.

Ранее сообщалось, что в ближайшее время канадец должен отправиться на родину и предстать перед судом по делу о сексуальном насилии.

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·Спорт

Хоккеист уезжает домой по личным обстоятельствам.

Форвард омского «Авангарда» Майкл Маклауд завершил выступления за клуб в текущем сезоне. Последний матч с участием канадского нападающего состоялся вчера, 15 апреля. Об этом публично объявил главный тренер команды Ги Буше.

– Майкл в самое ближайшее время уедет домой по личным обстоятельствам. Мы будем ждать его возвращения в какой-то момент, – сказал Буше.

Ранее сообщалось, что в ближайшее время канадец должен отправиться на родину и предстать перед судом по делу о сексуальном насилии.

1289