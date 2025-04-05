Канадский нападающий «ястребов» должен предстать перед судом по делу о сексуальном насилии.

Форвард омского «Авангарда» Майкл Маклауд заявил, что сыграет в 1/4 финала Кубка Гагарина. В ближайшее время канадец должен отправиться на родину и предстать перед судом по делу о сексуальном насилии. Процесс в провинции Онтарио начнется 22 апреля, а четвертьфинальная серия стартует 11-12 апреля.

– Я должен начать четвертьфинальную серию, – сказал Маклауд в комментарии порталу «Чемпионат».

Главный тренер «ястребов» Ги Буше подтвердил, что Маклауд пока никуда не уезжает.

– Сейчас Маклауд с командой, в следующем раунде он будет с командой, а когда обстоятельства изменятся, то будем как-то реагировать, - отметил Буше.

Добавим, что по ходу сезона Маклауд некоторое время не играл за «Авангард». Руководство команды заявляло, что у него травма.