За Рашевского омичи заплатят «Динамо» 115 млн рублей.

«Авангард» подписал форварда московского «Динамо» Дмитрия Рашевского. Об этом сообщил основатель и главный редактор AllHockey.ru Евгений Сафонов в своем телеграм-канале «БесПроката».

По его словам, «ястребы» заплатят московскому «Динамо» 115 млн рублей. Это немного больше оффершита, но все же ниже той суммы, которую «Авангард» рассчитывал заплатить до открытия рынка свободных агентов.

В сезоне-2024/25 Рашевский сыграл в 65 матчах, в которых забросил 19 шайб и сделал 21 голевую передачу. В плей-офф Кубка Гагарина нападающий провел 17 игр и добавил к своей статистике 4 очка.

Напомним, что переход игрока из «Динамо» в «Авангард» станет одной из самых дорогих сделок в истории КХЛ. Ранее суммы компенсаций за переходы редко превышали 100 млн рублей. Рекорд принадлежит Александру Радулову, которого ЦСКА приобрел у «Салавата Юлаева» за 255 млн рублей.