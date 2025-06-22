«Динамо» получит за форварда компенсацию в размере 110 миллионов рублей.

Форвард московского «Динамо» Дмитрий Рашевский уже в ближайший понедельник, 23 июня, может перейти в омский «Авангард», сообщает «РБК Спорт» со ссылкой на агента хоккеиста Александра Черных.

– Пока рано говорить об обмене. Думаю, что только в понедельник уже более-менее что-то станет известно. Им интересовался также «Металлург». Переговоры все еще идут, – отметил Черных.

Сумма компенсации за хоккеиста, которую «Авангард» заплатит «Динамо», близка к той, которую ранее приводили СМИ. В спортивных медиа говорилось о 120 миллионах рублей.

– Сумма такая и ходит. Если посмотреть по тому, когда сделали оффершит, то сумма была около 110 миллионов, плюс-минус одинаковая, – сказал агент.

В минувшем сезоне Рашевский набрал 40 очков (19 голов + 21 передача) в 65 матчах регулярного чемпионата КХЛ. В 17 играх плей-офф Кубка Гагарина нападающий забросил одну шайбу и отдал три результативные передачи.

Переход динамовца в «Авангард» – одна из самых громких сделок в истории КХЛ. Ранее компенсации за игроков редко превышали 100 миллионов. Рекордным стал переход Александра Радулова в ЦСКА из «Салавата Юлаева», за который армейцы отдали 255 миллионов рублей.