Омск-Информ
ЛентаЖурнал
Поиск
·Спорт

Московский клуб передаст омскому ХК права на игрока.
Нападающий московского «Динамо» Дмитрий Рашевский все-таки переходит в омский «Авангарда». Об этом сообщает хоккейный обозревать Артур Хайруллин в своем телеграм-канале.
– Рашевский переходит из «Динамо» в «Авангард» за 120 млн. Все-таки хорошо жить, когда у тебя есть деньги, – отметил Хайруллин.
Ранее сообщалось, что «Авангард» предлагал форварду 3-летнее соглашение с зарплатой 65 млн рублей в год. Однако «Динамо» повторило предложение омичей и оставило нападающего за собой. Позже московский клуб планировал передать права на Рашевского магнитогорскому «Металлургу» за 150 млн рублей.
Отметим, что Рашевский провел в КХЛ 302 игры, в которых забросил 91 шайбу и отдал 83 голевые передачи. В прошлом сезоне нападающий провел 65 игр, набрав 40 очков: 19 голов и 21 результативную передачу.
1383Андрей Андреев
·Спорт

Московский клуб передаст омскому ХК права на игрока.
Нападающий московского «Динамо» Дмитрий Рашевский все-таки переходит в омский «Авангарда». Об этом сообщает хоккейный обозревать Артур Хайруллин в своем телеграм-канале.
– Рашевский переходит из «Динамо» в «Авангард» за 120 млн. Все-таки хорошо жить, когда у тебя есть деньги, – отметил Хайруллин.
Ранее сообщалось, что «Авангард» предлагал форварду 3-летнее соглашение с зарплатой 65 млн рублей в год. Однако «Динамо» повторило предложение омичей и оставило нападающего за собой. Позже московский клуб планировал передать права на Рашевского магнитогорскому «Металлургу» за 150 млн рублей.
Отметим, что Рашевский провел в КХЛ 302 игры, в которых забросил 91 шайбу и отдал 83 голевые передачи. В прошлом сезоне нападающий провел 65 игр, набрав 40 очков: 19 голов и 21 результативную передачу.
1383Андрей Андреев