Московский клуб повторил предложение омичей и оставил топового нападающего за собой.

ХК «Динамо» (Москва) повторил контрактное предложение омского «Авангарда» и сохранил за собой нападающего Дмитрия Рашевского, сообщает портал «Чемпионат» со ссылкой на пресс-службу КХЛ. «Ястребы» предлагали топовому форварду 3-летнее соглашение с окладом 65 млн рублей в год. Оффершит омичей наделал большого шума в КХЛ, но так и не превратился в переход.

По данным инсайдера Михаила Зислиса, столичный клуб планирует передать права на Рашевского магнитогорскому «Металлургу», получив взамен крупную денежную компенсацию размером 150 млн рублей. Сумма сделки окажется существенно выше возможной компенсации, которую мог бы выплатить омский клуб.

Рашевский провел в КХЛ 302 игры, в которых забросил 91 шайбу и отдал 83 голевые передачи. В прошлом сезоне нападающий провел 65 игр, набрав 40 очков: 19 голов и 21 результативную передачу.