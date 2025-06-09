Дмитрий Рашевский останется в московском «Динамо».

Московское «Динамо» повторит оффер-шит омского «Авангарда» нападающему Дмитрию Рашевскому, сообщает телеграм-канал «Трансферы КХЛ | ХОККЕЙ».

Также сообщается, что после этого клуб будет искать варианты обмена игрока. На Рашевского претендует магнитогорский «Металлург». Инсайдер Михаил Зислис подтверждает эту информацию. По его словам московское «Динамо» готово предложить игроку аналогичный контракт, который ранее предлагал «Авангард»: трехлетнее соглашение общей стоимостью 195 млн рублей. Далее столичный клуб планирует передать хоккеиста «Металлургу», получив взамен крупную денежную компенсацию размером 150 млн рублей. Сумма сделки окажется существенно выше возможной компенсации, которую мог бы выплатить омский клуб.

Рашевский провел в КХЛ 302 игры, в которых смог забросить 91 шайбу и отдать 83 голевые передачи. В прошлом сезоне нападающий провел 65 игр, набрав 40 очков: 19 голов и 21 результативную передачу.

Ранее сообщалось, что Дмитрий Рашевский принял оффершит от омского клуба. Омичи предложили ему контракт на три года. Годовая зарплата игрока в «Авангарде» могла составить 65 млн рублей.