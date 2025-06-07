Теперь «Динамо» предстоит решить – сохранить форварда или получить компенсацию.

Нападающий московского «Динамо» Дмитрий Рашевский принял предложение оффершита сроком на три года от омского «Авангарда». Об этом сообщил обозреватель «Спорт-Экспресса» Артур Хайруллин в своем телеграм-канале.

Теперь у «Динамо» есть неделя, чтобы либо повторить условия контракта и удержать игрока, либо отпустить его в «Авангард» и получить компенсацию.

Также, по информации источников телеграм-канала «Вперед, Авангард!», компенсация может составить около 80–100 млн рублей.

В минувшем сезоне в КХЛ Рашевский провел 65 игр, набрав 40 очков: 19 голов и 21 результативную передачу.