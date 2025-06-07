Омск-Информ
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·Спорт

Рашевский принял оффершит от омского клуба.

Сегодня стало известно, что омский «Авангард» предложил форварду московского «Динамо» Дмитрию Рашевскому контракт. Воспитанник из системы выступает за москвичей с сезона 2020/21. По информации хоккейного обозревателя Артура Хайруллина, контракт, предлагаемый нападающему, будет сроком на три года. 

Обозреватель также добавил, что годовая зарплата игрока в «Авангарде» может составить 65 миллионов рублей. «Динамо», в свою очередь, предложило форварду оклад около 40 миллионов в год. 

По информации хоккейного агентства «Winners», игрок принял контрактное предложение омичей. Теперь у «Динамо» есть неделя, чтобы повторить условия контракта «Авангарда» и сохранить нападающего, либо отпустить его в Омск и получить компенсацию. 

Всего в КХЛ форвард провел 302 игры, в которых смог забросить 91 шайбу и отдать 83 голевые передачи. В прошлом сезоне нападающий провел 65 игр, набрав 40 очков. 

Напомним, что ранее стало известно, что «Авангард» заинтересован в подписании молодого белорусского защитника из системы «Динамо Минск».

Алексей Новиков
·Спорт

Рашевский принял оффершит от омского клуба.

Сегодня стало известно, что омский «Авангард» предложил форварду московского «Динамо» Дмитрию Рашевскому контракт. Воспитанник из системы выступает за москвичей с сезона 2020/21. По информации хоккейного обозревателя Артура Хайруллина, контракт, предлагаемый нападающему, будет сроком на три года. 

Обозреватель также добавил, что годовая зарплата игрока в «Авангарде» может составить 65 миллионов рублей. «Динамо», в свою очередь, предложило форварду оклад около 40 миллионов в год. 

По информации хоккейного агентства «Winners», игрок принял контрактное предложение омичей. Теперь у «Динамо» есть неделя, чтобы повторить условия контракта «Авангарда» и сохранить нападающего, либо отпустить его в Омск и получить компенсацию. 

Всего в КХЛ форвард провел 302 игры, в которых смог забросить 91 шайбу и отдать 83 голевые передачи. В прошлом сезоне нападающий провел 65 игр, набрав 40 очков. 

Напомним, что ранее стало известно, что «Авангард» заинтересован в подписании молодого белорусского защитника из системы «Динамо Минск».

Алексей Новиков