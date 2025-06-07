Рашевский принял оффершит от омского клуба.

Сегодня стало известно, что омский «Авангард» предложил форварду московского «Динамо» Дмитрию Рашевскому контракт. Воспитанник из системы выступает за москвичей с сезона 2020/21. По информации хоккейного обозревателя Артура Хайруллина, контракт, предлагаемый нападающему, будет сроком на три года.

Обозреватель также добавил, что годовая зарплата игрока в «Авангарде» может составить 65 миллионов рублей. «Динамо», в свою очередь, предложило форварду оклад около 40 миллионов в год.

По информации хоккейного агентства «Winners», игрок принял контрактное предложение омичей. Теперь у «Динамо» есть неделя, чтобы повторить условия контракта «Авангарда» и сохранить нападающего, либо отпустить его в Омск и получить компенсацию.

Всего в КХЛ форвард провел 302 игры, в которых смог забросить 91 шайбу и отдать 83 голевые передачи. В прошлом сезоне нападающий провел 65 игр, набрав 40 очков.

Напомним, что ранее стало известно, что «Авангард» заинтересован в подписании молодого белорусского защитника из системы «Динамо Минск».