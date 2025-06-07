Омск-Информ
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·Спорт

В КХЛ права на молодого защитника принадлежат минскому «Динамо».

Омский «Авангард» заинтересован 18-летним защитником из чемпионского состава минской «Юности» Тимофеем Мамановичем. Об этом сообщил журналист Степан Воронков в своем телеграм-канале

В сезоне 2024/25 за «Юность» защитник провел 62 матча, в которых забросил 3 шайбы и отдал 20 голевых передач. Кроме того, Маманович отыграл 10 игр в МХЛ за «Динамо-Шинник», где смог набрать 4 очка. 

В КХЛ права на молодого защитника принадлежат минскому «Динамо».

Напомним, что ранее стало известно о том, что челябинский «Трактор» проявляет интерес к нападающему «Авангарда» Владимиру Ткачеву и ведет с омским клубом переговоры об обмене.

Алексей Новиков
·Спорт

В КХЛ права на молодого защитника принадлежат минскому «Динамо».

Омский «Авангард» заинтересован 18-летним защитником из чемпионского состава минской «Юности» Тимофеем Мамановичем. Об этом сообщил журналист Степан Воронков в своем телеграм-канале

В сезоне 2024/25 за «Юность» защитник провел 62 матча, в которых забросил 3 шайбы и отдал 20 голевых передач. Кроме того, Маманович отыграл 10 игр в МХЛ за «Динамо-Шинник», где смог набрать 4 очка. 

В КХЛ права на молодого защитника принадлежат минскому «Динамо».

Напомним, что ранее стало известно о том, что челябинский «Трактор» проявляет интерес к нападающему «Авангарда» Владимиру Ткачеву и ведет с омским клубом переговоры об обмене.

Алексей Новиков