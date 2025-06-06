Нападающего рассматривают как замену нападающему Максиму Шабанову.

Челябинский «Трактор» проявляет интерес к нападающему омского «Авангарда» Владимиру Ткачеву и ведет с клубом переговоры об обмене. Об этом сообщил инсайдер Иван Невский в своем телеграм-канале.

В Челябинске Владимир Ткачев рассматривается как основной кандидат на замену нападающему Максиму Шабанову, который решил продолжить свою карьеру в НХЛ.

Тезка, ранне выступавший за «Трактор», недавно покинул команду и перешел в «Сибирь».

В то же время не исключается возможность, что Ткачев продолжит выступать за «Авангард», но на новых, пересмотренных условиях оплаты труда. Сейчас он является самым высокооплачиваемым хоккеистом лиги с зарплатой в 120 млн рублей, что не устраивает руководство омского клуба.

Всего в КХЛ 29-летний нападающий провел 407 игр, забросил 120 голов и отдал 269 голевых передач. В прошедшем сезоне «ястреб» сыграл 17 игр и заработал 15 очков.

Напомним, что ранее стало известно о переходе опытного защитника Джесси Блэкера из екатеринбургского «Автомобилиста» в омский «Авангард».