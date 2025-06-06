Защитник с правым хватом подписал контракт на два года.

Омский «Авангард» подписал контракт с защитником Джесси Блэкером. Соглашение рассчитано на два года. Об этом сообщили в пресс-службе «ястребов».

– Опытный мастер, способный одинаково хорошо играть в атаке и в защите, в большинстве и меньшинстве. Блэкер – защитник с правым хватом, что дает больше вариантов тренерскому штабу в различных игровых ситуациях. Джесси давно выступает в КХЛ, зарекомендовал себя с самой лучшей стороны, и по человеческим качествам, и по профессиональным. Надежный командный игрок, мы очень рады, что он теперь в нашем клубе, – заявил генменеджер «Авангарда» Алексей Сопин.

В прошлом сезоне 32-летний казахстанский канадец выступал за «Автомобилист». Он провел 53 матча, забросил 3 гола и отдал 15 голевых передач при показателе полезности «+12». Всего в КХЛ защитник провел 441 матч, забросил 28 шайб и отдал 106 голевых передач.

Напомним, что ранее «Авангард» обменял нападающих Илью Рейнгардта и Данила Башкирова на «Ладу», получив взамен защитников Марселя Ибрагимова и Матвея Кривоножкина. Также к обмену «ястребы» заплатили 20 миллионов компенсации.