Команды обменяли сразу несколько хоккеистов.

Омский «Авангард» выплатит 20 миллионов рублей компенсации тольяттинской «Ладе». Об этом сообщает «Спорт-Экспресс» со ссылкой на свои источники.

Ранее стало известно, что клубы провели обмен: в Тольятти отправились два нападающих, а в Омск два защитника.

Отмечается, что «Лада» взяла на себя контракт Башкирова – игрок будет получать по 33 миллиона рублей в течение двух ближайших сезонов.

Напомним, в прошлом сезоне «Авангард» выменял Башкирова у магнитогорского «Металлурга», заплатив за него 45 миллионов рублей.