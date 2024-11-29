В нынешнем сезоне форвард набрал всего четыре очка за 18 проведенных матчей.

Омский «Авангард» совершил обмен с магнитогорским «Металлургом», в результате которого состав «ястребов» пополнил 23-летний нападающий Данил Башкиров. С ним подписан контракт на три сезона. «Магнитка» получила за своего хоккеиста денежную компенсацию.

Башкиров провел в КХЛ 264 матча, в которых набрал 75 (31+44) очков при показателе полезности «+19». В нынешнем сезоне он провел 18 матчей в составе «сталеваров» и набрал 4 (2+2) очка при показателе полезности «+3». До этого форвард защищал цвета уфимского «Салавата Юлаева».

– Мастеровитый форвард, нацеленный на ворота соперника, добавит конкуренции в линии нападения нашей команды. Данил горит желанием показать себя и нацелен на серьезную долгую работу, которая принесет пользу «Авангарду» в этом сезоне, – прокомментировал сделку гендиректор «Авангарда» Герман Чистяков.

Ранее стало известно, что омский клуб расторг соглашение с исполняющим обязанности генменеджера Евгением Забугой.

Материалы по теме:

Названа зарплата новичка «Авангарда» Башкирова.