Омск-Информ
ЛентаЖурнал
Поиск
·Спорт

Клуб расторг контракт с руководителем по соглашению сторон.

Хоккейный клуб «Авангард» объявил о расторжении контракта в исполняющим обязанности генерального менеджера Евгением Забугой. Официальная причина отставки – по взаимному соглашению сторон. Ранее о такой вероятности сообщал ведущий телеканала «Матч ТВ» Дмитрий Лукашов. 

Исполняющим обязанности генменеджера Забуга стал в октябре, сменив Антона Курьянова. До этого Евгений Забуга был спортивным директором «Авангарда». Вместе с Курьяновым они формировали кадровый состав «ястребов». Их работа была признана неудовлетворительной.  Сейчас «Авангард» массово подписывает новых игроков, увольняя тех, кого брали Забуга с Курьяновым.

1009
·Спорт

Клуб расторг контракт с руководителем по соглашению сторон.

Хоккейный клуб «Авангард» объявил о расторжении контракта в исполняющим обязанности генерального менеджера Евгением Забугой. Официальная причина отставки – по взаимному соглашению сторон. Ранее о такой вероятности сообщал ведущий телеканала «Матч ТВ» Дмитрий Лукашов. 

Исполняющим обязанности генменеджера Забуга стал в октябре, сменив Антона Курьянова. До этого Евгений Забуга был спортивным директором «Авангарда». Вместе с Курьяновым они формировали кадровый состав «ястребов». Их работа была признана неудовлетворительной.  Сейчас «Авангард» массово подписывает новых игроков, увольняя тех, кого брали Забуга с Курьяновым.

1009