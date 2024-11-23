Омск-Информ
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·Спорт

В ближайшее время свой пост покинет и.о. генерального менеджера клуба Евгений Забуга.

Ведущий телеканала «Матч ТВ» Дмитрий Лукашов в своем телеграм-канале сообщает о громком увольнении в омском «Авангарде». По данным инсайдера, в ближайшее время свой пост покинет и.о. генерального менеджера омского клуба Евгений Забуга (на фото справа).

– За селекцию в сибирском клубе будет отвечать новый функционер, – написал Лукашов.

Исполняющим обязанности генменеджера Забуга стал в октябре, когда этот пост покинул Антон Курьянов. До этого Евгений Забуга был спортивным директором «Авангарда». Вместе с Курьяновым они занимались формированием состава «ястребов». Их работа была признана неудовлетворительной – сейчас «Авангард» массово подписывает новых игроков, увольняя тех, кого брали Забуга с Курьяновым.

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·Спорт

В ближайшее время свой пост покинет и.о. генерального менеджера клуба Евгений Забуга.

Ведущий телеканала «Матч ТВ» Дмитрий Лукашов в своем телеграм-канале сообщает о громком увольнении в омском «Авангарде». По данным инсайдера, в ближайшее время свой пост покинет и.о. генерального менеджера омского клуба Евгений Забуга (на фото справа).

– За селекцию в сибирском клубе будет отвечать новый функционер, – написал Лукашов.

Исполняющим обязанности генменеджера Забуга стал в октябре, когда этот пост покинул Антон Курьянов. До этого Евгений Забуга был спортивным директором «Авангарда». Вместе с Курьяновым они занимались формированием состава «ястребов». Их работа была признана неудовлетворительной – сейчас «Авангард» массово подписывает новых игроков, увольняя тех, кого брали Забуга с Курьяновым.

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