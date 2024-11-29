По данным инсайдера, магнитогорский «Металлург» давно пытался избавиться от форварда, никогда не блиставшего результативностью.

Пополнивший состав «Авангарда» 23-летний форвард Данил Башкиров имеет контракт на 30 млн рублей, сообщает инсайдер Михаил Зислис. Журналист не понимает, зачем «ястребы» подписали этого хоккеиста, который имеет низкую результативность.

Как уже сообщало РИА «Омск-информ», в результате обмена между «Авангардом» и магнитогорским «Металлургом» в стан «ястребов» переходит нападающий Данил Башкиров. С ним заключен контракт на три сезона. Уральская команда получила за своего хоккеиста денежную компенсацию.

– Кажется, теперь люди в «Авангарде» оценивают игроков только по самим им известной шкале. От Данила Башкирова, который никогда не забивал в КХЛ даже 10 голов за сезон, «Металлург» пытался избавиться любыми путями, понимая, что в межсезонье совершил ошибку. Нападающий, получающий 30 миллионов рублей в год, в Магнитогорске не прижился, и с ним расстались без сожаления, – написал Зислис в своем телеграм-канале.

В КХЛ Данил Башкиров провел 264 матча, в которых набрал 75 (31+44) очков при показателе полезности «+19». В нынешнем сезоне он провел 18 матчей в составе «сталеваров» и набрал 4 (2+2) очка при показателе полезности «+3». До этого форвард защищал цвета уфимского «Салавата Юлаева».