При этом омский клуб доплатит тольяттинскому.

«Авангард» обменял в «Ладу» нападающих Илью Рейнгардта и Данила Башкирова. Взамен омский хоккейный клуб получит защитников Марселя Ибрагимова и Матвея Кривоножкина.

– Мы понимаем, что линия обороны нашей команды нуждается в усилении. Марсель Ибрагимов должен добавить нам мощи, силы и агрессии, а также создать вариативность в сочетаниях защитников. Кроме того, мы испытываем потребность в «лимитчиках»*, игроках 2006 года рождения. Давно обратили внимание на Матвея Кривоножкина, габаритного перспективного защитника, и включили его в эту сделку с «Ладой», – отметил генеральный менеджер ХК «Авангард» Алексей Сопин.

Кроме Рейнгардта и Башкирова, тольяттинский клуб также получит денежную компенсацию. Ее размер «Авангард» не уточняет.

– Очень неплохой обмен для Тольятти. Рейнгардт недооценен, может выстрелить в «Ладе», – отмечает обозреватель «Спорт-Экспресса» Артур Хайруллин.

Он также отметил, что Ибрагимов в прошлом сезоне выглядел неплохо и в «Авангарде» должен бороться за место в основе.

* Лимитчики – игроки в возрасте не старше 20 лет – позволяют клубам расширить заявку на матч. Кроме того, их контракты не учитывают при подсчете потолка зарплат.