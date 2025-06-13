После перехода из «Каролины» игрок выпал из обоймы.

Новый нападающий омского «Авангарда» Василий Пономарев прокомментировал свое недавнее возвращение из-за океана и поделился опытом игры в системе клубов НХЛ. По словам хоккеиста, переход из «Каролины» в «Питтсбург» осложнило его положение в лиге.

– Да как-то вот так сложилось. Мне кажется, мой хоккей больше подходил под игру «Каролины». В «Питтсбург» пришел, попал в ротацию, затем уже другая молодежь начала подходить под основу. Надо понимать, что НХЛ – это бизнес, конвейер. Наверное, пока я находился в «Каролине», был на счету, а после обмена оказался в таком подвешенном состоянии, – цитирует слова Пономарева портал «Чемпионат».

В НХЛ Пономарев сыграл 9 матчей. За «Питтсбург» он провел 7 игр, но очков не набрал. А вот в «Каролине» за 2 матча успел забросить шайбу и отдать голевую передачу.

Ранее «Авангард» объявил о подписании трехлетнего контракта с 22-летним форвардом. Пономарев рассказывал, что готов к конкуренции и хотел бы сделать Омск счастливым уже в этом году.