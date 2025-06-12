По словам нападающего, он вернулся из Северной Америки ради трофея.

В среду, 11 июня, «Авангард» официально объявил о подписании трехлетнего контракта с нападающим Василием Пономаревым, выступавшим в системе клуба НХЛ «Питтсбург Пингвинз». По новой омской традиции соглашение было подписано на вечеринке «Буэнослетос» на глазах фанатов «ястребов».

Как заявил новобранец «Авангарда», он вернулся из Северной Америки ради борьбы за Кубок Гагарина.

– Мне показалось, что в «Авангарде» интересный вариант борьбы за трофей. После того как я выиграл Кубок Колдера (с фарм-клубом «Каролины» в АХЛ), у меня не было такой возможности. Здесь я вижу все перспективы, у меня огромное уважение к руководящему штабу команды, к Евгению Кожевникову, Герману Чистякову, Алексею Сопину. Спасибо им за тот интерес, который проявляли ко мне, и я думаю, что мы вместе сможем сделать Омск счастливым в мае, – сказал Пономарев в интервью порталу «Чемпионат».

Он признался, что переговоры о переходе в стан «ястребов» шли долго. В России права на Пономарева принадлежали московскому «Спартаку», а уйти из столичного клуба – сложная задача для любого хоккеиста: менеджмент красно-белых тяжело расстается с игроками.

– Рад настолько, что не передать словами, так как вся эта история длилась на протяжении долгого времени. Все знают только о свершившемся факте обмена, но это был целый процесс, который долго не получалось завершить. Не так просто из «Спартака» выбраться, спасибо обеим организациям, что в итоге смогли договориться, – отметил новичок «Авангарда». – В Омске великолепная атмосфера на играх, прекрасные, дружные болельщики, у «Авангарда» классный тренерский штаб и подбирается серьезный состав.

Василий Пономарев также подчеркнул, что его пригласили на позицию центрального нападающего.

– Считаю себя именно центральным нападающим. И «Авангард» на меня вышел с запросом, что им нужен центрфорвард. Я могу сыграть в любой расстановке на льду: большинство, меньшинство, «три на пять», «четыре на шесть». Думаю, в клубе прекрасно понимали, кого подписывают, – добавил новичок омичей.

«Авангард» запланировал целую серию вечеринок «Буэнослетос», так что фанатам стоит ждать новых подписаний. По итогам прошлого сезона «ястребы» расстались с большим количеством игроков.