Омск-Информ
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·Спорт

Форвард отметил, что всегда работает, чтобы стать лучше.

Новый нападающий «Авангарда» Василий Пономарев рассказал, как относится к возможной конкуренции в составе омичей. 

- Мне кажется, что хоккей в общем очень конкурентный вид спорта. Что ты сегодня здесь, завтра тебя нет. И, наверное, мое DNA (ДНК) такое, что я все время работаю вне зависимости от того, где играю. Я все время выхожу раньше на лед и работаю, чтобы каждый день становиться лучше, - поделился форвард.

Напомним, что сегодня Василий Пономарев подписал трехлетний контракт с омским «Авангардом». Кроме того, нападающий рассказал, что в прошлом уже играл под руководством одного из тренеров «ястребов».

Алексей Новиков
·Спорт

Форвард отметил, что всегда работает, чтобы стать лучше.

Новый нападающий «Авангарда» Василий Пономарев рассказал, как относится к возможной конкуренции в составе омичей. 

- Мне кажется, что хоккей в общем очень конкурентный вид спорта. Что ты сегодня здесь, завтра тебя нет. И, наверное, мое DNA (ДНК) такое, что я все время работаю вне зависимости от того, где играю. Я все время выхожу раньше на лед и работаю, чтобы каждый день становиться лучше, - поделился форвард.

Напомним, что сегодня Василий Пономарев подписал трехлетний контракт с омским «Авангардом». Кроме того, нападающий рассказал, что в прошлом уже играл под руководством одного из тренеров «ястребов».

Алексей Новиков