Нападающий также поделился впечатлениями о «G-Drive Арене».

Новый нападающий «Авангарда» Василий Пономарёв рассказал о первых впечатлениях о «G-Drive Арене» и тренерском штабе. Сегодня форвард подписал контракт с «ястребами» на три года.

- На арене уже был, присмотрел жилье рядом. Фантастическая арена, которая может конкурировать с аренами, как мы считаем, самой сильной лиги мира. Я уверен, что эта арена будет лучше 50% арен, которые находятся в Северной Америке, - поделился нападающий.

Пономарев также добавил, что он успел познакомиться с требования тренерского штаба. Более того, нападающий ранее уже работал с одним из специалистов, когда играл в Америке.

- Тренерский штаб отличный, и команда вся собрана на высшем уровне. Я могу больше сказать, у меня уже получилось поработать с одним из тренеров. С Дейвом Барром год назад в «Чикаго Вулвз», - отметил Пономарев.

В прошедшем сезоне нападающий сыграл 57 матчей в АХЛ за команду «Уилкс-Бэрри/Скрэнтон Пингвинз», в которых он забросил 15 шайб и сделал 26 голевых передач. Также хоккеист выходил на лед в семи матчах НХЛ за клуб «Питтсбург Пингвинз», но не отметился результативными действиями.