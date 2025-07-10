Фанаты артистичного форварда занимали очередь за автографами за 5 часов и стояли под проливным дождем.

Вчерашняя вечеринка «Авангарда» «Буэнослетос» в Городском саду запомнилась не только эффектным появлением форварда Наиля Якупова верхом на коне, но и другими деталями.

Фанаты самого популярного нападающего омичей в сомбреро и с усами стали выстраиваться в очереди за автографами с трех часов дня. По данным клуба, всего собралось более 500 человек. В основном это подростки, которые и устроили настоящий ажиотаж.

Как рассказала «Омск-информу» одна из посетительниц Алина Сотникова, ожидание не смутило решительно настроенную молодежь. Немного подмочил настроение начавшийся ливень. Организаторы раздали дождевики, но меры были предприняты поздновато.

– Понятно, что организаторы не рассчитывали, что соберется такая толпа, поэтому дождевики заказали поздно. Все уже успели основательно промокнуть, – отметила омичка.

Кроме того, на площадке, где проходило мероприятие, не оказалось горячих напитков. Понятно, что можно было отлучиться в кафе или магазины неподалеку, но тогда можно было потерять место в очереди.

Ну и, конечно же, никто не учел, что начнется ажиотаж и давка. Увидев своего любимца на коне, фанаты совершенно потеряли голову и чуть не снесли забор, установленный для безопасности.

– Поставили забор, чтобы не вся толпа махнула к Наилю Якупову, и, когда он начал раздавать автографы, началась давка. Ограждение чуть не снесли, – рассказала Алина Сотникова.

И, конечно же, не все омичи смогли получить автограф форварда, даже те, кто пришли в тематических костюмах. Представитель клуба раздал детям готовые подписанные карточки уже после мероприятия. Но их тоже не всем хватило, а кто-то ухватил сразу несколько. Поклонники Наиля Якупова уже после мероприятия не перестали ими быть. И осаждали соцсети нападающего и хоккейного клуба, демонстрируя свою любовь: усы, костюмы и плакаты с теплыми словами. В целом такая реакция была предсказуема, и организаторам следовало учесть, что форвард Наиль Якупов, как и капитан Дамир Шарипзянов, пользуются бешеной популярностью у омичей.