Омск-Информ
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·Спорт

«Авангард» снова собрал болельщиков на «Буэнослетос».

Вчера, 9 июля, в Омске прошла очередная летняя вечеринка  «Авангарда» «Буэнослетос», главным гостем которой стал форвард команды Наиль Якупов

Встреча фанатов проходила в мексиканском стиле. Нападающий клуба Якупов эффектно появился в традиционном мексиканском сомбреро верхом на лошади. Хоккеист отметил, что идея с лошадью ему не принадлежит. 

Омичи отметили, что форвард показался без своих легендарных усов. Оказалось, что он решил сбрить растительность на лето.

– Погода хорошая, очень жарко, а с усами бывает немного некомфортно, – цитирует Якупова Om1.

На прошлой вечеринке «Буэнослетос» капитан «Авангарда» Дамир Шарипзянов высказался о новичках команды.

2409Мария Филимонова
·Спорт

«Авангард» снова собрал болельщиков на «Буэнослетос».

Вчера, 9 июля, в Омске прошла очередная летняя вечеринка  «Авангарда» «Буэнослетос», главным гостем которой стал форвард команды Наиль Якупов

Встреча фанатов проходила в мексиканском стиле. Нападающий клуба Якупов эффектно появился в традиционном мексиканском сомбреро верхом на лошади. Хоккеист отметил, что идея с лошадью ему не принадлежит. 

Омичи отметили, что форвард показался без своих легендарных усов. Оказалось, что он решил сбрить растительность на лето.

– Погода хорошая, очень жарко, а с усами бывает немного некомфортно, – цитирует Якупова Om1.

На прошлой вечеринке «Буэнослетос» капитан «Авангарда» Дамир Шарипзянов высказался о новичках команды.

2409Мария Филимонова