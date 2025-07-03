Омск-Информ
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·Спорт

Хоккеист рад появлению новых игроков.
Вчера, 2 июля, прошла первая пляжная вечеринка «Буэнос-летос» с капитаном «Авангарда» Дамиром Шарипзяновым. На ней хоккеист высказал свое отношение к пополнению команды новыми игроками.
Шарипзянов признался, что лично написал каждому новичку и поздравил их с приходом в коллектив.
– Всем просто написал привет, что мы рады, естественно, их всех видеть. Выписали очень хороших игроков, в команде будет хорошая конкуренция, так что я только рад всех видеть, – сказал Шарипзянов.
Напомним, что ранее клуб заключил с защитником новый контракт до конца сезона 2029/2030. В предстоящем сезоне хоккеист пошел на понижение зарплаты.
Мария Филимонова
·Спорт

Хоккеист рад появлению новых игроков.
Вчера, 2 июля, прошла первая пляжная вечеринка «Буэнос-летос» с капитаном «Авангарда» Дамиром Шарипзяновым. На ней хоккеист высказал свое отношение к пополнению команды новыми игроками.
Шарипзянов признался, что лично написал каждому новичку и поздравил их с приходом в коллектив.
– Всем просто написал привет, что мы рады, естественно, их всех видеть. Выписали очень хороших игроков, в команде будет хорошая конкуренция, так что я только рад всех видеть, – сказал Шарипзянов.
Напомним, что ранее клуб заключил с защитником новый контракт до конца сезона 2029/2030. В предстоящем сезоне хоккеист пошел на понижение зарплаты.
Мария Филимонова