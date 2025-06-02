Омск-Информ
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·Спорт

Клуб заключил с защитником новый контракт до конца сезона 2029/2030.

Защитник и капитан «Авангарда» Дамир Шарипзянов останется в команде как минимум до конца сезона 2029/2030. Клуб официально объявил о расторжении прежнего контракта и подписании нового долгосрочного соглашения с игроком, сообщили на официальном сайте КХЛ.

В прошедшем сезоне Шарипзянов провел 81 матч, в которых забросил 15 шайб и отдал 38 голевых передач при показателе полезности «+25». Всего за карьеру в лиге он провел 545 матчей и набрал 234 очка.

Ранее также до сезона 2029/2030 контракт подписал вратарь омичей Никита Серебряков.

1419Алексей Новиков
·Спорт

Клуб заключил с защитником новый контракт до конца сезона 2029/2030.

Защитник и капитан «Авангарда» Дамир Шарипзянов останется в команде как минимум до конца сезона 2029/2030. Клуб официально объявил о расторжении прежнего контракта и подписании нового долгосрочного соглашения с игроком, сообщили на официальном сайте КХЛ.

В прошедшем сезоне Шарипзянов провел 81 матч, в которых забросил 15 шайб и отдал 38 голевых передач при показателе полезности «+25». Всего за карьеру в лиге он провел 545 матчей и набрал 234 очка.

Ранее также до сезона 2029/2030 контракт подписал вратарь омичей Никита Серебряков.

1419Алексей Новиков