Омск-Информ
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·Спорт

Судьба вратаря на ближайшие пять лет будет связана с Омском.

Омский «Авангард» договорился с вратарем Никитой Серебряковым о продлении контракта вплоть до окончания сезона 2029/30 годов, сообщает «Спорт-экспресс». Предыдущее соглашение истекало 1 июня 2027 года.

Добавим, что о заинтересованности «Авангарда» во вратаре Серебрякове говорил генеральный менеджер клуба Алексей Сопин.Напресс-конференции по итогам сезона, которая состоялась в минувшее воскресенье, он заявил, что клуб определился с первым номером, и это именно Серебряков.

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·Спорт

Судьба вратаря на ближайшие пять лет будет связана с Омском.

Омский «Авангард» договорился с вратарем Никитой Серебряковым о продлении контракта вплоть до окончания сезона 2029/30 годов, сообщает «Спорт-экспресс». Предыдущее соглашение истекало 1 июня 2027 года.

Добавим, что о заинтересованности «Авангарда» во вратаре Серебрякове говорил генеральный менеджер клуба Алексей Сопин.Напресс-конференции по итогам сезона, которая состоялась в минувшее воскресенье, он заявил, что клуб определился с первым номером, и это именно Серебряков.

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