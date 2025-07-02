Омск-Информ
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·Спорт

Болельщиков ждут конкурсы, призы и общение с капитаном команды.

Защитник и капитан омского «Авангарда» Дамир Шарипзянов пригласил омичей на первую пляжную вечеринку клуба «Буэнослетос».

– Берите с собой друзей и отличное настроение. Будет круто! – обратился к болельщикам капитан.

Сообщается, что мероприятие пройдет сегодня, 2 июля, в 19:00 на площадке у ресторана (Съездовская, 1). Омичам обещают много музыки, танцев, конкурсов с призами, автограф-сессию и общение с Шарипзяновым и вкусный освежающий сюрприз.

Напомним, что на прошлой летней вечеринке в Городском саду нападающий Дмитрий Рашевский официально подписал контракт с «Авангардом» вместе с омичами.

Мария Филимонова
·Спорт

Болельщиков ждут конкурсы, призы и общение с капитаном команды.

Защитник и капитан омского «Авангарда» Дамир Шарипзянов пригласил омичей на первую пляжную вечеринку клуба «Буэнослетос».

– Берите с собой друзей и отличное настроение. Будет круто! – обратился к болельщикам капитан.

Сообщается, что мероприятие пройдет сегодня, 2 июля, в 19:00 на площадке у ресторана (Съездовская, 1). Омичам обещают много музыки, танцев, конкурсов с призами, автограф-сессию и общение с Шарипзяновым и вкусный освежающий сюрприз.

Напомним, что на прошлой летней вечеринке в Городском саду нападающий Дмитрий Рашевский официально подписал контракт с «Авангардом» вместе с омичами.

Мария Филимонова