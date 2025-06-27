Переход нападающего обошелся «Авангарду» в 117 миллионов рублей.

Сегодня на очередной вечеринке «Буэнослетос» вместе с болельщиками экс-нападающий московского «Динамо» Дмитрий Рашевский официально подписал контракт с «Авангардом».

По данным «Чемпионата», «Авангард» выложил 117 миллионов рублей, чтобы выкупить Рашевского у московского «Динамо». Именно такую компенсацию согласились принять столичные клубы за переход форварда.

В прошедшей «регулярке» молодой нападающий провел 65 матчей, в которых забросил 19 шайб и сделал 21 голевую передачу при показателе полезности +22. В плей-офф нападающий сыграл 17 игр и набрал еще 4 очка.

При этом он стал новым лучшим снайпером в истории московского «Динамо», превзойдя достижение Вадима Шипачева, на счету которого было 90 голов.

Напомним, ранее стало известно, что соглашение с форвардом рассчитано на два года.