Контракт с нападающим рассчитан на 2 года.

«Авангард» в результате обмена с московским «Динамо» получил долгожданного форварда. Состав омичей пополнил 24-летний нападающий Дмитрий Рашевский, а столичный клуб получил денежную компенсацию. Контракт с нападающим рассчитан на два года. В «Авангарде» Рашевский будет играть под 96-м номером.

– Молодой прогрессирующий нападающий с хорошим броском и чувством гола усилит нашу атаку. Рашевский – настоящий снайпер, достаточно сказать, что за последние четыре сезона в «Динамо» он побил рекорд клуба по заброшенным шайбам. Настало время бить рекорды в форме «Авангарда» и решать с командой самые высокие задачи, – заявил генменеджер Алексей Сопин.

В сезоне-2024/2025 молодой нападающий сыграл в 65 матчах, в которых забросил 19 шайб и сделал 21 голевую передачу при показателе полезности +22. В плей-офф Кубка Гагарина нападающий провел 17 игр и добавил к своей статистике 4 очка.

Напомним, ранее Рашевский пригласил всех болельщиков «Авангарда» на вечеринку «Буэнослетос» в городском парке.