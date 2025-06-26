Контракт с ним традиционно подпишут на вечеринке «Буэнослетос».

«Авангард» анонсировал появление новичка на вечеринке «Буэнослетос», которая пройдет завтра, 27 июня, в Городском саду. Как и предсказывалось, им оказался Дмитрий Рашевский. Форвард московского «Динамо» подпишет контракт с омским клубом там же, на вечеринке, на глазах многочисленных фанатов, которых он лично позвал на мероприятие.

– Привет, Омск, это Дмитрий Рашевский. Жду встречи с вами завтра, на вечеринке на вечеринке «Буэнослетос» в Городском саду. Приходите, – обратился к омичам нападающий.

В сезоне-2024/2025 Рашевский провел 65 матчей, в которых забросил 19 шайб и сделал 21 голевую передачу. В плей-офф Кубка Гагарина на счету нападающего – 17 игр и 4 очка.

Переход игрока из «Динамо» в «Авангард» станет одной из самых дорогих сделок в истории КХЛ. Ранее суммы компенсаций за переходы редко превышали 100 млн рублей. За Рашевского омичи готовы «отвалить» 115 млн.