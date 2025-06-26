Ингригующее видео с мотоциклом и надписью Rush наталкивает на имя Дмитрия Рашевского.
Завтра, 27 июня, хоккейный клуб «Авангард» устраивает очередную летнюю вечеринку «Буэнослетос». Организаторы события обещают представить нового игрока команды. Официальный телеграм-канал клуба опубликовал видео с интригующим намеком.
– Новый игрок «Авангарда» и секретный гость завтрашней вечеринки любит скорость, а значит, мы точно сработаемся, – говорится в сообщении.
На видео, прикрепленном к сообщению, новичок команды с клюшкой за спиной рассекает по улицам Омска. Комментаторы заметили на байке надпись Rush, они уверены, что завтра на вечеринке клуб подпишет контракт с форвардом московского «Динамо» Дмитрием Рашевским. Ранее сообщалось, что за него омичи заплатят бело-голубым 115 млн рублей.
В сезоне-2024/2025 Рашевский провел 65 матчей, в которых забросил 19 шайб и сделал 21 голевую передачу. В плей-офф Кубка Гагарина на счету нападающего 17 игр и 4 очка.
Переход игрока из «Динамо» в «Авангард» станет одной из самых дорогих сделок в истории КХЛ. Ранее суммы компенсаций за переходы редко превышали 100 млн рублей.