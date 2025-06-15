Омск-Информ
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·Спорт

Теперь хоккеист будет получать 60 млн рублей.

Капитан и защитник омского «Авангарда» Дамир Шарипзянов пошел на понижение зарплаты в предстоящем сезоне.

– После прошлогодних 75 она теперь составляет 60 миллионов рублей. И уж тем более никаких 80 там нет в помине, – сообщает телеграм-канал «ХоккейРу».

В прошедшем сезоне защитник провел 81 матч, в которых забросил 15 шайб и отдал 38 голевых передач при показателе полезности «+25». Всего за карьеру в лиге он провел 545 матчей и набрал 234 очка.

Ранее сообщалось, что Шарипзянов останется в команде как минимум до конца сезона-2029/2030. Клуб заключил с игроком новое долгосрочное соглашение.

Мария Филимонова
·Спорт

Теперь хоккеист будет получать 60 млн рублей.

Капитан и защитник омского «Авангарда» Дамир Шарипзянов пошел на понижение зарплаты в предстоящем сезоне.

– После прошлогодних 75 она теперь составляет 60 миллионов рублей. И уж тем более никаких 80 там нет в помине, – сообщает телеграм-канал «ХоккейРу».

В прошедшем сезоне защитник провел 81 матч, в которых забросил 15 шайб и отдал 38 голевых передач при показателе полезности «+25». Всего за карьеру в лиге он провел 545 матчей и набрал 234 очка.

Ранее сообщалось, что Шарипзянов останется в команде как минимум до конца сезона-2029/2030. Клуб заключил с игроком новое долгосрочное соглашение.

Мария Филимонова