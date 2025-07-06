За мексиканский образ болельщикам обещают призы.

Фанатов хоккейного клуба «Авангард» ждет очередная летняя вечеринка «Буэнослетос». Специальным гостем в этот раз станет форвард команды Наиль Якупов. Она пройдет 9 июля в 19:00 в Городском саду.

Организаторы вечеринки объявили интересный конкурс. Омичам, которые придут в эффектном мексиканском образе, обещают специальные призы. Фанатов ждут в традиционных мексиканских шляпах сомбреро. Также болельщикам намекнули, что к наряду можно добавить усы.

Напомним, что усы Якупова стали настоящей легендой во время «Матча Звезд» в Новосибирске в феврале нынешнего года, где артистичный нападающий в конкурсе «Эффектный буллит», вышел на лед в образе мексиканца, в пончо и сомбреро с гитарой. В дополнение прилагался натуральный реквизит – усы. Которые в итоге ушли «в народ».