Однако у нападающего «Авангарда» не оказалось визы.

В интервью «Спорт-Экспрессу» нападающий омского «Авангарда» Владимир Ткачев предельно откровенно рассказал, почему покинул команду. По его словам, таково было решение главного тренера Ги Буше и председателя совета директоров Евгения Кожевникова.

Форвард подтвердил, что даже хотел лично съездить в Канаду и договориться с наставником

— У меня просто не было визы, - сказал Ткачев.

Нападающий команды добавил, что принял эти реалии, и теперь решил настроен двигаться дальше.

Об уходе форварда стало известно в пятницу, 18 июля. В омском «Авангарде» объяснили расторжение контракта с нападающим необходимостью корректировки состава и бюджета клуба. Агент топового хоккеиста Шуми Бабаев дал понять, что имел место конфликт с главным тренером «ястребов» Ги Буше. Сам Владимир Ткачев ранее заявил, что еще три недели назад готов был пойти на понижение контракта и остаться.

Форвард выступал за «ястребов» с сезона-2022/2023. За это время он сыграл в 165 матчах, забросил 50 шайб и отдал 91 голевую передачу.