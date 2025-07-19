Омск-Информ
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·Спорт

Хоккеист отметил, что изначально договорился о снижении зарплаты.

Экс-форвард «Авангарда» Владимир Ткачев прокомментировал свой уход. Об этом сообщает «Спорт-экспресс».

- Три недели назад мы договорились с «Авангардом» о понижении контракта, я был согласен, но вводные изменились, - сказал Ткачев.

Ткачев выступал за «ястребов» с сезона-2022/2023. За это время он сыграл в 165 матчах, забросил 50 шайб и отдал 91 голевую передачу. 

Напомним, что сообщение об уходе Ткачева появилось накануне. В омском «Авангарде» объяснили расторжение контракта с нападающим необходимостью корректировки состава и бюджета клуба. Однако агент подчеркнул, что у нападающего нет недопонимания с Ги Буше, а вот у канадца напротив.

Алексей Новиков
·Спорт

Хоккеист отметил, что изначально договорился о снижении зарплаты.

Экс-форвард «Авангарда» Владимир Ткачев прокомментировал свой уход. Об этом сообщает «Спорт-экспресс».

- Три недели назад мы договорились с «Авангардом» о понижении контракта, я был согласен, но вводные изменились, - сказал Ткачев.

Ткачев выступал за «ястребов» с сезона-2022/2023. За это время он сыграл в 165 матчах, забросил 50 шайб и отдал 91 голевую передачу. 

Напомним, что сообщение об уходе Ткачева появилось накануне. В омском «Авангарде» объяснили расторжение контракта с нападающим необходимостью корректировки состава и бюджета клуба. Однако агент подчеркнул, что у нападающего нет недопонимания с Ги Буше, а вот у канадца напротив.

Алексей Новиков