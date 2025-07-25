Пока неизвестно, вернется ли он в омский клуб.
Канадский суд вынес решение по делу о сексуальном насилии, в котором обвиняли пятерых бывших игроков молодежной сборной по хоккею. Всех, в том числе нападающего омского «Авангарда» Майкла Маклауда, признали невиновными.
– Насколько я слышал, агенты этих игроков в ближайшее время планируют встретиться с руководством НХЛ, включая ее комиссионера Гэри Беттмэна. Цель этого разговора понятна. Им необходимо получить добро на дальнейшее выступление своих клиентов в НХЛ. Таким образом, строить планы о скором возвращении Маклауда в «Авангард» как минимум преждевременно, – отметил журналист «Спорт-Экспресса» в своем ТГ-канале Михаил Зислис.
Напомним, «Авангарда» подписал контракт с Маклаудом в прошлом сезоне. Соглашение, по которому легионер должен был получить 40 млн рублей, рассчитано на год. При этом во время второго раунда плей-офф Маклауд покинул команду и уехал в Канаду для участия в судебных заседаниях. Ранее в ХК отмечали, что ждут легионера обратно.