Генеральный менеджер «ястребов» рассказал, что команда следит за судебными разбирательствами в Канаде.

На пресс-конференции омского «Авангарда», которая состоялась сегодня и была посвящена окончанию хоккейного сезона, генеральный менеджер Алексей Сопин рассказал о Майкле Маклауде – этот канадский хоккеист, центральный нападающий клуба, пришел в команду ноябре 2024 года.

24 апреля 2025 года в Канаде, на его родине, начался громкий процесс по обвинению в сексуализированном насилии, совершенном в 2018 году. Фигурантами дела оказались пять канадских хоккеистов.

– Маклауд за то короткое время, что он находился в Омске, стал своим парнем, его очень полюбили в команде, тренерский штаб и болельщики, – сказал Сопин. – На самом деле, пока нет понимания, как может развернуться ситуация. Мы ежедневно обновляем информацию, следим за судебным заседанием, сегодня вот поменялся состав присяжных. Все очень сложно, никто никаких гарантий не дает, но мы надеемся на лучшее, и в следующем сезоне мы увидим Маклауда в нашей команде. Права закреплены за «Авангардом», в КХЛ он будет с нами, если у него не появится каких-то вариантов в НХЛ. Мы остаемся с ним на связи, поддерживаем и ждем обратно.

Добавим, что фигурантам дела, если будет решено судом их участие, грозит до десяти лет лишения свободы, разбирательство продлится восемь недель.