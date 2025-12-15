Омск-Информ
·Спорт

Капитан «Авангарда» Шарипзянов скоро станет многодетным отцом

О грядущем пополнении семейства рассказала супруга хоккеиста.

В семье капитана «Авангарда» Дамира Шарипзянова скоро появится третий ребенок. О грядущем пополнении семейства в соцсетях рассказала его супруга Виолетта.  

На прошлой неделе Шарипзяновы приняли участие в семейных катаниях на «G-Drive Арене» вместе со своими детьми – 4-летним Даниаром и 2-летней Рэмиллией. Сын капитана «ястребов» уже занимается хоккеем в спортшколе, дочь постепенно учится кататься на коньках. Виолетта Шарипзянова с детьми поддерживает супруга на всех домашних матчах «Авангарда».

Дамир Шарипзянов выступает за омский клуб с 2020 года. Его соглашение с «ястребами» действует до конца сезона-2029/2030.

