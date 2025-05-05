Звездные нападающие отдохнули в компании экс-нападающего омской команды, а ныне тренера Виктора Александрова.

Хоккеисты омского «Авангарда» завершили сезон и теперь активно делятся снимками с отдыха. Так, нападающий Марк Верба, который совершенно точно покинет клуб уже нынешним летом, отметился в компании звездного форварда Владимира Ткачева. Товарищи провели время вместе с экс-нападающим «Авангарда», а ныне старшим тренером новокузнецкой команды ВХЛ «Металлург» Виктором Александровым.

– Банные процедуры в шикарной компании, – снабдил снимок в соцсетях нападающий «ястребов» Верба.

В свою очередь, третий участник банной вечеринки, Виктор Александров, предложил подписать обоих нападающих в фарм-клуб «Металлурга». Чем вызвал волну негодования у хоккейных экспертов.

Отметим, что Марк Верба обозначен в списке уходящих из «Авангарда» игроков. И даже попрощался с омскими болельщиками. Тогда как смена клуба в новом сезоне Владимиром Ткачевым пока под вопросом.