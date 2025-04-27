Генеральный менеджер Алексей Сопин заявил, что 9 хоккеистов точно покинут омскую команду.
Сегодня, 27 апреля, на пресс-конференции по итогам сезона 2024/25 генеральный менеджер ХК «Авангард» Алексей Сопин назвал игроков, которые совершенно точно покинут клуб в новом сезоне. В перечне 9 фамилий.
– У меня есть четкое задание от Ги Буше по параметрам хоккеистов, которые ему нужны для борьбы за Кубок Гагарина. Но даже те игроки, которые уже продлили контракт, не факт, что останутся и могут быть обменены. Команду точно покидают Илья Проскуряков, Сергей Бойков, Евгений Кулик, Эмиль Галимов, Илья Каблуков, Егор Воронков, Марк Верба, Райан Спунер, – не стал делать интриги на пустом месте Сопин.
Также генеральный менеджер заявил, что планируется искать обмен Данила Башкирова.
Таким образом, информация об уходе нападающего Райана Спунера, нападающего Эмиля Галимова и нападающего Данила Башкирова обрела официальное подтверждение.