Главный тренер Ги Буше присматривается к более выгодным игрокам.
Появилась информация, что омский «Авангард» в ближайшее время покинет силовой форвард 32-летний Эмиль Галимов. Руководство клуба ищет более выгодных и результативных игроков.
- Существует большая вероятность. Главный тренер Ги Буше и генеральный менеджер Алексей Сопин рассматривают вариант приглашения на места в нижних звеньях «ястребов» более молодых и дешевых российских хоккеистов, - уточняет телеграм-канал «Арена Бреда»
Эмиль Галимов родился 9 мая 1992 года, он является воспитанником «Нефтехимика». В КХЛ играл за нижнекамцев, ярославский «Локомотив» и казанский «Ак Барс». В сезоне 2019/20 стал вице-чемпионом России в составе «барсов». В СКА трижды выигрывал бронзовые медали КХЛ. В сезоне 2024/2025 гг - в составе омской команды. Провел 16 игр, забил четыре гола. Контракт Галимова с «Авангардом» завершается 31 мая 2025 года.