Омск-Информ
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·Спорт

Руководство клуба не собирается продлевать контракт с канадцем.

Вчерашний матч «Авангарда» в Ярославле может стать последним для нападающего омского клуба Райана Спунера, об этом сообщил телеграм-канал «Хоккейная правда» со ссылкой на свой источник. 

33-летний канадец отыграл за «ястребов» 142 матча в двух сезонах, забросив 34 шайбы и выполнив 75 передач. Его контракт заканчивается 31 мая этого года. До омского клуба он играл в минском «Динамо» и один сезон в  екатеринбургском «Автомобилисте». 

2484Олег Кипорук
·Спорт

Руководство клуба не собирается продлевать контракт с канадцем.

Вчерашний матч «Авангарда» в Ярославле может стать последним для нападающего омского клуба Райана Спунера, об этом сообщил телеграм-канал «Хоккейная правда» со ссылкой на свой источник. 

33-летний канадец отыграл за «ястребов» 142 матча в двух сезонах, забросив 34 шайбы и выполнив 75 передач. Его контракт заканчивается 31 мая этого года. До омского клуба он играл в минском «Динамо» и один сезон в  екатеринбургском «Автомобилисте». 

2484Олег Кипорук